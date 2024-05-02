SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal bir sezonda tepetaklak! Yüzde 65’e geriledi

Avrupa'ya erken havlu atan ve zirvenin çok gerisindeki Beşiktaş'ta bu sezon işler yolunda gitmiyor. Fenerbahçe yenilgisiyle ligde 3.'lük yarışını da zora sokan Siyah-Beyazlılar'ın pozisyonları gole çevirme değeri iç açıcı değil. Geride kalan 34 haftada rakip kalelere yolladığı 623 şutun 454'ünde çerçeveyi bulan Kartal, %7.2'lik başarı sağlayabildi.

Takım bu karnesiyle ligde son 12 yılın en kötü performansını ortaya koydu. Aboubakar, Cenk Tosun, Muleka, Semih Kılıçsoy gibi önemli gol ayaklarına sahip olmasına karşın değerlendirme açısından sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın karnesi, bir sezonda %11,1'den 7,2'ye (%65 gerileme) çakıldı. Tarihinin en kötü dönemini geçiren siyahbeyazlı ekip, bu değeriyle ligde 14. sırada kaldı. Beşiktaş'ın arkasında ligden düşen İstanbulspor (%5.7), kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor (%6.4), Samsunspor (%6.4) ve Kayseri (%6.9) gibi takımlar bulunuyor.

