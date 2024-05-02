SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’ın aklı Maurizio Sarri’de

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş'ta aralık ayında göreve gelen Başkan Hasan arat ve ekibi, önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında yer alabilme adına iddialı bir teknik ekip ve oyuncu grubu oluşturmayı hedefl iyor. Kısa vadede çözüm olacağı düşüncesiyle Portekizli Fernando Santos'u getiren ancak bundan istediği sonucu alamayan Siyah-Beyazlılar, dünyaca ünlü garanti bir isimle hem güven hem zaman kazanmak istiyor. Yönetim, yaz kampı başlamadan hocanın belli olacağını açıklamıştı.

Dailysport'taki habere göre; Beşiktaş, Maurizio Sarri ile görüşme halinde. Ancak Sarri'ye önemli kulüplerden teklif geldiği de belirtildi. En son Lazio'yu çalıştıran tecrübeli hoca, bir süredir boşta. Kariyerinde Napoli, Chelsea, Juventus ve Lazio gibi takımlar olan İtalyan teknik adam, özellikle Napoli'de hayli parlak günler geçirmişti. CV'sinde bir İtalya ve bir de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu var.

YERLİDE NURİ ŞAHİN

Önümüzdeki sezon Dortmund'u çalışma ihtimali zayıflayan Nuri Şahin, Beşiktaş'ın ilgisini geri çevirmek istemiyor. Klopp'un da Dortmund'a geri dönebileceği söylentileri var. Siyah-Beyazlılar'ın yerli hoca adayları listesinde Nuri Şahin ve Sergen Yalçın isimleri bulunuyor. (Akşam)