SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da Mourinho şenliği

F.Bahçe'de şampiyonluk umutlarını son 4 maça taşıyan İsmail Kartal'ın sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek. Şampiyonluk halinde tecrübeli hocanın devam etmesi bekleniyor. Belirsizliğini koruyan bir diğer konu da Ali Koç'un başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı…



Daha önce göreve devam etmeyeceğini açıklamasına rağmen, yaşanan son olayların ardından haziran ayındaki seçimde aday olmasına kesin gözüyle bakılırken, yeni sezona da güçlü bir teknik adamla gireceği haberleri gündemi meşgul etmeye başladı. Koç'un geçtiğimiz günlerde reklam seçimi için İstanbul'a gelen Jose Mourinho ile bir görüşme yaptığı, hatta anlaşmanın iki yıllık olacağı haberleri ise sarı-lacivertli taraftarları sosyal medyada coşturdu.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Büyük bir grup, son olarak İtalya ekibi Roma'yı çalıştıran ve 16 Ocak 2024'te görevi bırakan 61 yaşındaki Portekizli hocayı takımda görmek istediklerini dile getirdi. Haberleri gerçeklikten uzak bulanlar ise "Yazın bir kenara 1 Mayıs 2025'te Mourinho hoca değil, gönderin haberlerini okuruz" yorumu yaptı.

