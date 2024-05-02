SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sevilla, Rennes ve Newcastle’ın İrfan Can yarışı

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final gören ve Trendyol Süper Lig'de 89 puan toplayan Fenerbahçe'de özellikle skor olarak yakalanan başarıda en büyük pay sahiplerinden olan İrfan Can Kahveci, Avrupa'dan büyük bir ilgi görüyor. A Milli Takım ile EURO 2024'te boy gösterecek başarılı futbolcu için İngiltere, İspanya ve İtalya'dan talipler var. Fenerbahçe'ye imza attığı gün, Avrupa'da top koşturma hayali olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla hedefini gerçekleştirmeye çok yaklaştı.

FENERBAHÇE'DEN YENİ SÖZLEŞME

Sarı-Lacivertliler, taraftarlar içinde de önemli bir yere sahip olan Kahveci'nin takımda kalmasını istiyor. 2025'in haziran ayında bitecek sözleşmesini uzatmak isteyen Fenerbahçe Yönetimi, zamlı bir kontrat hazırladı. Ancak İrfan, şampiyonluk ihtimali nedeniyle kariyer planını tamamen sezon sonuna bıraktı. İspanyol basınından Masfichajes, Sevilla ve Newcastle'ın Türk yıldız için yarış verdiğini, Fransa'dan Rennes'in de bu kapışmaya dahil olduğunu yazdı. Piyasa değeri 9 milyon euro olan İrfan Can Kahveci, rekor kırmaya göz kırpıyor...

FRANSIZLAR YARIŞI KIZDIRDI

Rennes, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'yi öncelikli transfer listesine aldı. Şartları zorlamayı düşünen Rennes, Avrupa piyasasında ses getirebilecek bir hamleyi Almanya'daki EURO 2024'ten önce gerçekleştirmeyi hayal ediyor. Ancak İrfan, daha önce futbol stili nedeniyle İspanya'da top koşturmaya sıcak baktığını söylemişti... Bu konuda oyuncu cephesinin tercihi kadar Fenerbahçe yönetiminin vereceği karar da önemli. (Akşam)