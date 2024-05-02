SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisi belirlendi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dönemi sezon sonunda kapanabilir. Son haftalarda formasını kaptıran milli futbolcunun 2024-25 sezonunda Avrupa'da top koşturma ihtimali belirdi. Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'na transfer izni verdi. Avrupa'dan birçok takımın radarında olan milli futbolcunun transferinde insiyatif Kerem'in kendisine bırakıldı. Yönetim, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini de belirledi. Haberde Sarı-Kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu'ndan en az 10 milyon euro bonservis beklediği vurgulandı.

Galatasaray bu seviyede bir teklif alması durumunda Kerem Aktürkoğlu ile görüşecek ve oyuncu da ayrılmak isterse teklif değerlendirilecek. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu 2020-21 sezonu başında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. 25 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 50 maça çıkıp 3542 dakika süre alan Kerem Aktürkoğlu 15 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi. (Hürriyet)