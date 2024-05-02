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Giriş Tarihi: 2.5.2024 09:37

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Muhammed Cham, Fırtına'ya kapılacak

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Muhammed Cham, Fırtına’ya kapılacak

Transferde hızlı giden Trabzonspor, Muhammed Cham'da önemli mesafe kat etti. Clermont forması giyen 23 yaşındaki Avusturyalı orta sahadan olumlu dönüş alan Bordo-Mavili yönetim, kulübünü de ikna ederek en kısa sürede anlaşmayı sağlamayı hedefliyor.

Trabzonspor yönetimi, mayıs sonu gelmeden gelecek sezonun kadrosunun önemli bir bölümünü oluşturma konusunda kararlı. Bu doğrultuda forvet Denis Draguş, orta saha John Lundstram ve sol bek Borna Barisic transferlerini tamamlayan Bordo-Mavililer, dördüncü isim için de yoğun mesai harcıyor. Karadeniz ekibinin listesindeki ilk sırada ise Fransa Ligue 1 takımı Clermont forması giyen Muhammed Cham var. 23 yaşındaki ofansif orta saha için Trabzonspor'un tüm kurmayları olumlu rapor verdi.

BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN ONU İŞARET ETTİ
Genç oyuncu, menajeri üzerinden yapılan teklife olumlu yanıt verdi. Kulübüyle gerçekleştirilen görüşmelerde henüz istenilen seviyeye ulaşılamasa da kapıların açık olduğu ve pazarlıkların devam edeceği öğrenildi. Önceki gün basın toplantısında Başkan Ertuğrul Doğan, Fransa 2. Ligi'nden gelen Mendy'ye vurgu yaparak, onun tarzında oyuncularla görüştüklerini söylemişti. Bu ismin yine Fransa'da top koşturan Cham olduğu kaydedildi.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Muhammed Cham, Fırtına'ya kapılacak
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