SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Muhammed Cham, Fırtına’ya kapılacak

Trabzonspor yönetimi, mayıs sonu gelmeden gelecek sezonun kadrosunun önemli bir bölümünü oluşturma konusunda kararlı. Bu doğrultuda forvet Denis Draguş, orta saha John Lundstram ve sol bek Borna Barisic transferlerini tamamlayan Bordo-Mavililer, dördüncü isim için de yoğun mesai harcıyor. Karadeniz ekibinin listesindeki ilk sırada ise Fransa Ligue 1 takımı Clermont forması giyen Muhammed Cham var. 23 yaşındaki ofansif orta saha için Trabzonspor'un tüm kurmayları olumlu rapor verdi.

BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN ONU İŞARET ETTİ

Genç oyuncu, menajeri üzerinden yapılan teklife olumlu yanıt verdi. Kulübüyle gerçekleştirilen görüşmelerde henüz istenilen seviyeye ulaşılamasa da kapıların açık olduğu ve pazarlıkların devam edeceği öğrenildi. Önceki gün basın toplantısında Başkan Ertuğrul Doğan, Fransa 2. Ligi'nden gelen Mendy'ye vurgu yaparak, onun tarzında oyuncularla görüştüklerini söylemişti. Bu ismin yine Fransa'da top koşturan Cham olduğu kaydedildi.