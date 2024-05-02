Temmuz’a kadar görevdeyiz

Türkiye Futbol Federasyonu, yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili dün bir açıklama yaparak tarihi öne çekmek isteyen kulüplere sert şekilde tepki gösterdi ve "18 Temmuz'a kadar görevimizin başındayız"
mesajı verildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan A Millî Takımımızın hazırlıklarını aksatma ihtimalini bile hiçe sayan bazı kulüp yöneticilerinin, tam da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlayacağı tarihlerde seçimli genel kurul yapma yönündeki ısrarlı çabalarını hayretle izliyoruz... 18 Temmuz kararı, millî takımın turnuvada yoğun maç takvimi göz önünde bulundurularak alınmıştır. Bir büyük milletin tek yürek olacağı tarihlerde kişisel çıkarları uğruna TFF kongresi yapılmasını talep etmek abesle iştigalden daha fazlası değildir.
Milli değerlerimizden uzak bu beyhude çabayı yüce Türk milletinin takdirine bırakıyoruz."
AZINLIK, ÇOĞUNLUĞUN ÜZERİNDE TAHAKKÜM KURAMAZ
"Adil, şeffaf ve demokratik bir seçim ortamının tesis edilmesi için adaylara seçime hazırlık için yeterli bir süre tanınması zorunluluktur. Seçim sürecini oldu bittiye getirmeye çalışan az sayıda kulüp yöneticisinin bu tutumu, tüm kulüplerimizi endişeye sevk etmiş ve bu yaklaşım kaosla beslenenlerin başarısızlıklarını Türk futboluna sıçratma çabası olarak görülmüştür.
Tarihin öne çekilmesi için TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine, yakınlarına, genel kurul üyelerine, kulüp sponsorlarına tehdit mesajları gönderen bu azınlığın, çoğunluk üzerinde tahakküm kurma çabalarına izin verilmeyecektir."
60 GÜN VURGUSU!
Tüm şartlar oluşsa dahi seçimin 60 gün sonra yapılabileceğine dikkat çeken TFF, "Oy hakkı olan 324 delegeye sahip olan TFF'de, statü gereği olağanüstü kongre çağrısı yapılabilmesi için toplam delege sayısının yüzde 40'ına karşılık gelen 130 delegenin noter onaylı, resmi imzayla TFF'ye çağrı yapması gerekmektedir. Bu durumda olağanüstü kongre kararı alma yetkisi TFF Yönetim Kurulu'ndadır. TFF'nin olağanüstü kongre kararı alması durumunda karardan 30 gün sonra olağanüstü kongre toplanır.
Toplanan kongrede seçim kararı alınması için delege sayısının yüzde 50'sinin 1 fazlası olan 163 delegenin
onayı gerekir. 163 delege, seçimli olağanüstü genel kurul yapılması teklifini onaylarsa bu durumda özerk TFF statüsü gereği ancak 30 gün sonra bu kez seçimli olağanüstü genel kurul toplanmasına karar verilebilir. Özetle 1 ayı aşkın bir süredir olağanüstü kongre kararı için yeterli imzayı toplayamamış azınlığın yeterli imzaları toplayabilmesi durumunda dahi seçimli olağanüstü genel kurul için 60 gün süre geçmesi gerekir" ifadelerini kullandı.