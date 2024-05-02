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Giriş Tarihi: 2.5.2024 14:11 Son Güncelleme: 2.5.2024 14:17

Trendyol Süper Lig’de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

AA
Trendyol Süper Lig’de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 35. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler şunlar:

Yarın
20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

4 Mayıs Cumartesi
16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

5 Mayıs Pazar
16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler
19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

6 Mayıs Pazartesi
20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

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Trendyol Süper Lig’de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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