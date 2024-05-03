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Giriş Tarihi: 3.5.2024 16:20 Son Güncelleme: 3.5.2024 16:26

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Masuaku, Rizespor maçı kadrosundan çıkartıldı

Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Masuaku, Rizespor maçı kadrosundan çıkartıldı

Beşiktaş'ta dün yapılan son antrenmanın ardından diz kapağı altı yağ dokuda ödem tespit edilen Arthur Masuaku, Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkartıldı.

Beşiktaş, dün yapılan son antrenmanın ardından diz kapağı altı yağ dokuda ödem tespit edilen Arthur Masuaku'nun Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası sol dizinde ağrı tarifleyen Arthur Masuaku'nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı altı yağ dokuda ödem (hoffa impingement sendromu) saptanmıştır. Arthur Masuaku, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır."

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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Masuaku, Rizespor maçı kadrosundan çıkartıldı
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