Ecmel Faik Sarıalioğlu: TFF’nin erken seçimi için 136 imza toplandı

Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Bayram Saral'ın konuyla ilgili İstanbul'da düzenlediği basın toplantısına, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kılıç, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yıldız ve VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü temsilcisi katıldı.

Bayram Saral, 136 imzanın TFF'nin olağanüstü genel kurula gitmesi için yeterli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Federasyon Başkanı ilk demecinde imzaların 50-60, ikinci demecinde 80 olduğunu, yeterli imza toplansa bile 60 günlük sürenin geçmemesinden dolayı genel kurulun 18 Temmuz'dan önce yapılamayacağı iddia etti. Bugün tarihiyle ilk kez açıklıyoruz, imza sayımız 136'yı bulmuş durumda. İmzaların tamamı delegeler tarafından noterle gönderilmiştir. Olağanüstü genel kurul için yeterli sayı aşılmış durumdadır. Büyükekşi'nin kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamaları mesnetsizdir. Bu sayı devamlı artmaktadır. Yakın zamanda 150-200'ü bulacaktır. Genel kurulun 60 gündün önce olamayacağı iddiası da doğru değil. Statünün 29. maddesinde 'Yönetim kurulu tarafından en geç 30 gün içinde genel kurul yapılır.' ibaresinde 30 gün en geç olarak belirtilmiştir. Genel kurul ile ilan tarihi arasında zorunlu 15 günlük süre genel kurulun yapılması için yeterlidir. İki genel kurulu işin içine katarsak toplam 30 gün, delegelerin toplanma süresi 7 gün olduğunu düşünürsek toplamda 37 gün yapar. Üç gün de hazırlık süresi verelim haziranın ilk haftası bu seçim yapılır. İyi niyetli bir federasyon başkanı istese bu seçimi haziranın ilk haftasına yetiştirir."

"Federasyon Başkanı'nın azınlığın çoğunluğa tahakkümü iddiası var. Biz azınlık değiliz, imza sayısı 150'ye geldiğinde toplam delege sayısının yaklaşık yarısı olacak. Azınlığı değil çoğunluğu temsil ediyoruz." ifadelerini kullanan Saral, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki tüm kulüplerin tam ittifakıyla bu sürece girdik. Olağanüstü genel kurulla görevi bırakması noktasında tüm kulüpler ittifak halinde. Sadece mesele bazı kulüp başkanları kendilerince haklı gerekçelerle imza veremeyeceklerini söylediler. Bir kısım kulüp başkanımız ise hukuk sürecini başlattıktan sonra federasyonun almış olduğu 18 Temmuz tarihini yeterli görerek, imza vermekten imtina etmişlerdir. Bizim de içinde bulunduğumuz büyük çoğunluk ise alınan 18 Temmuz tarihinin samimi olmadığı gerekçesiyle 29. maddenin işlemesi için imza sürecine devam ettik. Hala aynı düşüncedeyiz."

Bayram Saral, Mehmet Büyükekşi'nin İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun diğer kulüpleri arayarak imza istediği yönündeki iddiası hakkında "Olağanüstü genel kurul hukuki bir haktır. Burada Ecmel Başkan ya da başka yöneticinin kendisiyle aynı yolda olan bir kulüp başkanını ya da yöneticiyi araması ve destek vermesini istemesinin neresi hukuka uygun değil ve tuhaf. Tersinden bakalım Büyükekşi ve yönetimindeki birkaç isim bu süre içinde yönettikleri TFF'nin gücünü kullanarak başkanları, özellikle alt liglerdeki başkanları ve delegeleri arayarak baskıyla imza vermemelerini istemesi mi hukuki yöntem?" ifadelerini kullandı.

- "Genel kurulun milli takım üzerinde en ufak etkisi olmayacaktır"

İstanbulspor Kulübü Başkan Yardımcısı, Mehmet Büyükekşi'nin genel kurul için 18 Temmuz tarihini almalarının gerekçelerinden biri olarak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın motivasyonunu gösterdiğini hatırlatarak, "EURO 2008 elemeleri Haluk Ulusoy federasyonu döneminde gerçekleşti, şampiyonaya gitme hakkı kazanıldı. Olağanüstü genel kurul oldu, Hasan Doğan göreve geldi, 2008'e Hasan Doğan ve ekibi ile gidildi. Fatih Terim yönetimindeki milli takım o turnuvada Avrupa Şampiyonası tarihindeki en büyük başarısını elde etti. Fatih Terim, Haluk Ulusoy ile gitmedi diye motivasyonu mu bozuldu? Genel kurulun milli takım üzerinde en ufak etkisi olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Belirledikleri bir başkan adayının olmadığının altını çizen Bayram Saral, çok adaylı bir seçim istediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 Haziran değil daha sonra olursa yeni yönetim çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak. Çünkü eline eski federasyonun planladığı süreç verilecek. Biz 18 Temmuz tarihine ilişkin genel kurul kararında federasyon ve yönetim kurulunun samimi olmadığını düşünüyoruz. Eğer böyle bir samimiyet varsa derhal yönetim kurulu kararı alıp, sayı ve tarih numarasıyla açıklamaları gerek. Bu süreçte bilinenin aksine bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu sürece tüm kulüp başkanlarıyla birlikte çıktık. Maalesef ismini zikretmeyeceğim bazı değerli kulüp başkanlarının arkasına takılarak, onların adına iş yaptığımızı söylüyorlar. Biz kimsenin peşine takılmayız. Doğru bildiğimiz yolda hukuki mücadelemizi veriyoruz. Başarılı olur ya da olmayız amaç Türk futbolunun içinde bulunduğu kaotik ortamdan çıkması."

Bayram Saral, "Dört büyükler" olarak adlandırılan kulüplerin bu süreçteki tutumuna ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Fenerbahçe ve Beşiktaş 7 delege bazında imzalarını verdiler, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan federasyonun gitmesi gerektiğini açık bir şekilde bildirmiştir. Fakat o da 18 Temmuz tarihini uygun bir tarih görerek, imza vermekten imtina etmiştir. Galatasaray Kulübü de bu süreci başlatanlardan, onlar da federasyonun gitmesini istiyor ama son dönemeçte bize gerekli desteği vermedi. Fakat müzakere yöntemiyle federasyonunun seçimi erken tarihe almayacağına dair kanaatinin oluştuğunu düşünüyoruz. Bundan sonra da Dursun (Özbek) Ağabey'in bize destek olacağına inanıyoruz. Diğer kulüpler de çok ciddi destek verdi. Ali (Koç) Başkan çok ciddi destek verdi. Sayın Süleyman Hurma ve Fatih Saraç, Samsunspor büyük destek verdi. İmza vermeyenler de federasyonun gitmesini istiyor. Federasyonun gitmesini istemeyen bir kulüp yok."

- Ecmel Sarıalioğlu: "18 Temmuz'daki seçimi de yapmayacaklar"

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da Türk futbolunun bulunduğu durumda olmasının tek sebebinin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Bir saltanat kurmuşlar, saltanatın peşine takılmış gidiyorlar. Dokuz kulübümüze imza vermemeleri yönünde 3. Lig kulüplerine 400 bin lira, 2. Lig kulüplerine 500 bin lira para vermişler. Baskı yaptıkları çok kulüp var ama onların izinleri olmadan paylaşmam. Özellikle Volkan Can, Ali Düşmez…. Müslüm Bey ve Yalçın Orhan ne kadar var bilmiyorum. Bu işleri hep kullanıyorlar, herkesin adını kullanıyorlar. Spor Bakanı'nın da Cumhurbaşkanı'nın da ismini kullanıyorlar. Bunların bir an önce çekip gitmesi gerekiyor. Görevden alınmaları gerek, bunlar gitmeyecek. 18 Temmuz'daki seçimi de yapmayacaklar. Bir an önce gitmeliler. Milli takım da bunlar giderse motive olur. Hepsi saltanatının, Avrupa Kupası'na gitmek, uçaklar, seyahatler peşinde. Bugüne kadarki ihaleleri, alım-satımları inceleyin. Bunlar tek tek ortaya çıkacak. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağım, neye mal olursa olsun, bunlar buradan gidecek. Yatacak kalkacak beni rüyasında görecek. Bir an önce gidecek."

Öte yandan toplantı sonrasında Bayram Saral tarafından, imza veren kulüp ve delegelerin sayıları basın mensuplarıyla paylaşıldı.