Olympiakos, Villa’yı yerle bir etti!

EFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında bir önceki turda Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Olympiakos, İngiltere'de çırpıcı bir zafere imza attı.Türkiye'de bir dönem Hatayspor forması da giyen El Kaabi, hat-trick yaparak geceye damga vurdu. Olympiakos'un diğer golü Hezze'den geldi. Diğer müsabakada ise Fiorentina, Club Brugge'u 3-2 yendi. Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında iseMarsilya ile Atalanta 1-1 berabere kaldı.