Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Olympiakos, Villa’yı yerle bir etti!
Giriş Tarihi: 3.5.2024

Olympiakos, Villa’yı yerle bir etti!

Olympiakos, Villa’yı yerle bir etti!
UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında bir önceki turda Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Olympiakos, İngiltere'de çırpıcı bir zafere imza attı. Yunan ekibi, Aston Villa'yı 4-2 devirip finalin kapısını ardına kadar araladı. Türkiye'de bir dönem Hatayspor forması da giyen El Kaabi, hat-trick yaparak geceye damga vurdu. Olympiakos'un diğer golü Hezze'den geldi. Diğer müsabakada ise Fiorentina, Club Brugge'u 3-2 yendi. Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında ise Almanya şampiyonu Leverkusen, İtalya'da Roma'yı 2-0'la geçti. Marsilya ile Atalanta 1-1 berabere kaldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Olympiakos, Villa’yı yerle bir etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA