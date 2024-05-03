SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes iddiası ortalığı karıştırdı

Sezonun sonuna doğru yaklaşırken transfer iddiaları gelmeye başladı. Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes için ortaya atılan transfer iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

Bir Süper Lig ekibi Gedson Fernandes için Beşiktaş'a çift haneli teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Kartal, bonservisinin yarısı Benfica'da olan Gedson için Süper Lig'den gelecek her türlü teklifi reddetmeye karar verdi.

İddiada yer alan takımın kim olduğu bilinmezken bazı taraftarlar Fenerbahçe ya da Galatasaray olabileceğinin altını çizdi. Portekizli orta saha oyuncusuyla Rusya ve Arabistan kulüplerinin ilgilendiği de iddia edildi. Bu sezon Beşiktaş'la 41 maça çıkan Gedson Fernandes, 2 gol atarken 6 da asist yaptı. (Sports Digitale)