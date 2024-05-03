SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Hasan Arat istedi, Devin Özek geliyor

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, geçen günlerde kulübün ilgilendiğini doğruladığı Sportif Direktör Devin Özek için harekete geçildi... Geçen günlerde Arat'ın, "7- 8 sportif direktörle görüşüyoruz. Devin Özek de bunlardan biri" sözleriyle bahsettiği 29 yaşındaki futbol adamı için resmi teklif yapıldı. Bu sezon Bayer Leverkusen'in Bundesliga ve Avrupa'daki tarihi başarısında pay sahibi isimlerden Özek'in ise Siyah-Beyazlılar'ın yaptığı teklife iki gün içerisinde cevap vereceği ifade edildi.

ATALANTA İLGİLENİYOR

Öte yandan şu anda İtalya'da olan Devin Özek için Serie A ekiplerinin de ilgisi olduğu belirtildi. 29 yaşındaki sportif direktör için Çizme kulüplerinden Atalanta'nın da resmi teklif öncesi görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Özek'in; Beşiktaş tarafından yapılan teklifi n kabul etmesi halinde Futbol Direktörü olarak görev yapan Samet Aybaba'nın ise yetkilerinin kısıtlandırılması bekleniyor. Özek'in; özellikle kadro planlaması ve transfer görüşmelerinin sürdürülmesinde birinci isim olması hedefleniyor. (TRT Spor)

