SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Livakovic’in fiyatı belirlendi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Kanarya bu nedenle sezon öncesi ve devre arasında pek çok ismi kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertlilerde kadroya katılan isimlerden birisi de Dominik Livakovic oldu.

Sarı-Lacivertliler'de çok büyük umutlarla kadroya katılan file bekçisi özellikle sezonun ilk yarısında sergilediği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratmıştı. Livakovic son haftalarda ise bambaşka bir performans sergiliyor. Kaleci yaptığı kritik kurtarışlarla Kanarya'nın şampiyonluk yarışında sahadan galibiyetle ayrılmasında büyük pay sahibi oldu.

Son olarak kaleci ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koyan Livakovic'in menajeri yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi ve Hırvat eldiven için bir rakam belirlenmesini istedi. Sarı-Lacivertli yönetim, "10 milyon euro" dedi. Hırvat eldivenin menajeri, Dinamo'dan aldıkları fiyatı hatırlattı. Yönetim ise; "F.Bahçe'den oyuncu almak farklı. Bizim rakamımız bu" yanıtını verdi. (Fotomaç)