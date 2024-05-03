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Giriş Tarihi: 3.5.2024 18:58 Son Güncelleme: 3.5.2024 18:59

Son dakika haberi: Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

Son dakika haberi: Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor’u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Emrecan Terzi, Colley, Necip, Svensson, Salih, Muçi, Ghezzal, Rashica, Semih, Muleka

Çaykur Rizespor: Tarık, Halil İbrahim, Emirhan, Aliqulov, Taha, Olawoyin, Shelvey, Varesanovic, Akintola, Sauer, Gaich

Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlıların 51 puanı bulunuyor. Avrupa bileti almak isteyen ekiplerden Çaykur Rizespor ise 49 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazanmıştı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
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