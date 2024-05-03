Son dakika haberi: Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor’u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Emrecan Terzi, Colley, Necip, Svensson, Salih, Muçi, Ghezzal, Rashica, Semih, Muleka
Çaykur Rizespor: Tarık, Halil İbrahim, Emirhan, Aliqulov, Taha, Olawoyin, Shelvey, Varesanovic, Akintola, Sauer, Gaich
Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlıların 51 puanı bulunuyor. Avrupa bileti almak isteyen ekiplerden Çaykur Rizespor ise 49 puanla 7. basamakta yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazanmıştı.