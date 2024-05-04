Ali Çamdalı: Fenerbahçe kadar bizim de puanlara ihtiyacımız var

Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Çamdalı, Fenerbahçe maçına odaklandıklarını dile getirdi.

Çamdalı, antrenmanların iyi geçtiğini anlatarak, "Doğru hazırlanıp, dersimize çalışıp Fenerbahçe maçında ihtiyacımız olan puan veya puanları almak istiyoruz. Bunun kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Fenerbahçe'nin bu puanlara ne kadar ihtiyacı varsa bizim de o kadar ihtiyacımız var. Şampiyonluk yarışında neler oluyor, bizi hiç ilgilendirmiyor. Derdimiz Konyaspor'u en hızlı şekilde rahat bir pozisyona sokmak. O yüzden sıkı şekilde çalışmalarımıza devam edip, maç gününü bekliyoruz." diye konuştu.

Son 4 haftada alacakları puanların önemine işaret eden Çamdalı, amaçlarının ligi rahat bir sıralamada tamamlamak olduğunu aktardı.

NZONZI: TARAFTARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ

Yeşil Beyazlı oyuncu Steven Nzonzi ise karşılaşmanın hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Çok sıkı bir çalışma ritmimiz var. Evimizde oynayacağımız bir maç. Elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe, şampiyonluğa oynayan bir takım. Evimizde oynadığımız için burada asla geri çekilmeyeceğiz. Taraftarın desteğinin etkisi olacak. İç saha maçımızda taraftarımızdan destek bekliyoruz. Kötü tezahürat karşısında, baskı altında oynamak bizim de işimizi olabildiğince zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN

Teknik direktör Ali Çamdalı, yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Pas çalışması ve 6'ya 4 oyun ile devam eden antrenman, 5'e 5 maçlarla sona erdi. Yeşil-Beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.