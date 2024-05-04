Aurier’den mahkemeye duygusal mektup: Ailesi parçalanmış bir adamım

Galatasaray, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in yerini Serge Aurier ile doldurmuştu. Finalde sakatlanan 31 yaşındaki oyuncu bir süre sahalardan uzak kaldı. Serge Aurier, sarı-kırmızılı formayı ilk kez deplasmanda oynanan Alanyaspor karşılaşmasında giymişti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan başarılı oyuncu devre arasında yerini Kaan Ayhan'a bırakmıştı. Aurier, Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan mücadelede de sekiz dakika sahada kaldı.

KARDEŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Serge Aurier'nin kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Christopher Aurier, 13 Temmuz 2020 tarihinde Toulouse'taki bir gece kulübünün önünde Kuevi Koudoyor isimli biri tarafından öldürülmüştü. Christopher da abisi Serge gibi Lens altyapısından yetişmiş bir futbolcuydu.

CEZASI AÇIKLANDI

4 yıl sonra karar nihayet açıklandı. Cuma günü Haute-Garonne Ağır Ceza Mahkemesi, 31 yaşındaki Kuevi Koudoyor'u Serge Aurier'in kardeşi Christopher Aurier'i öldürmekten 23 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmaya katılmayan Serge Aurier, mahkemeye avukatı Romain Vanni tarafından okunan bir mektupla hitap etti:

"Dikkatleri asıl önemli olandan uzaklaştırmak istemedim. Christopher'ın hayatı bir katil tarafından alındı. Ben ailesi sonsuza dek parçalanmış bir adamım."