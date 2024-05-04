Fişekçiye 15 yıl hapis!

Toto 1'inci Lig'de 27 Kasım 2022'de tatil edilen Göztepe-Altay maçındaki tribün olaylarına ilişkin 24 sanığın yargılandığı davada, seyircilerin üzerine havai fişek atan taraftar 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu Furkan Ersanlı, kimseyi yaralamak gibi bir niyeti olmadığını ifade etti. Tutuklu sanığa11 yıl 3 ay,2 yıl 1 ay vesuçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Taraftar için toplam 15 yıl hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme 13 sanığın 10 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapsine hükmetti ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. 10 kişi ise beraat etti.