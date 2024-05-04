Golcü stoper Omar Colley atmaya devam ediyor!

YOK BÖYLE STOPER!

Çaykur Rizespor'un 5. dakikada Olawoyin ile bulduğu gole hemen karşılık veren Omar Colley, başarılı bir istatistiğe imza attı. Siyah-beyazlıların İtalyan ekibi Sampdoria'dan kadrosuna kattığı Gambiyalı stoper, 7. kez ağları sarsarak bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu.