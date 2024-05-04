Golcü stoper Omar Colley atmaya devam ediyor!

Süper Lig'in 35'inci haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada Colley, 65'inci dakikada Rashica ve 90+7'nci dakikada Worrall kaydetti. Çaykur Rizespor'un golleri ise 5'inci dakikada Olawoyin ve 68'inci dakikada Emirhan Topçu'dan geldi.
YOK BÖYLE STOPER!
Çaykur Rizespor'un 5. dakikada Olawoyin ile bulduğu gole hemen karşılık veren Omar Colley, başarılı bir istatistiğe imza attı. Siyah-beyazlıların İtalyan ekibi Sampdoria'dan kadrosuna kattığı Gambiyalı stoper, 7. kez ağları sarsarak bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu.
Ligde rakip kaleyi bulan dokuz isabetli şutunun yedisini gole çeviren 31 yaşındaki futbolcu, Konferans Ligi elemelerinde de deplasmandaki Dinamo Kiev maçında fileleri havalandırmıştı. İlk yarıda sakatlık yaşayan Colley, ikinci yarının başında yerini Joe Worrall'a bıraktı.
SEMİH & COLLEY CEZALI
Beşiktaş'ta dün iki isim cezalı duruma düştü. Genç yıldız Semih Kılıçsoy ve ilk golü atan stoper Omar Colley sarı kart gördü. İki futbolcu da gelecek hafta Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.