Göztepe-Altay maçında fişek atan taraftara 15 yıl hapis cezası

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu Furkan Ersanlı, kimseyi yaralamak gibi bir niyeti olmadığını ifade etti. Tutuklu sanığa 'silahla kasten yaralamadan' 11 yıl 3 ay, 'spor alanlarına yasak madde sokulmasından' 2 yıl 1 ay ve 'müsabaka düzeninin bozulması' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Taraftar için toplam 15 yıl hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme 13 sanığın 10 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapsine hükmetti ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. 10 kişi ise beraat etti. Olaylı derbide Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle, Göztepeli taraftar Mehmet Çakır yüzünden ağır yaralanmıştı..