Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Bizim hakkımız bugün galibiyetti

Kayserispor, Süper Lig'in 35'inci haftasında Fatih Karagümrük ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'un son yılların en iyi futbolunu oynadığını söyleyen Başkan Çamlı, "Centilmence bir mücadele oldu. Bize de Fatih Karagümrük'e de puan lazım. Bizim hakkımız bugün galibiyetti. Galibiyeti kaçıran taraf biziz. Ama olanda hayır var, 1 puan da iyidir. Rakibiniz olan takımlara yenilmeyeceksiniz. İnşallah Kayserispor bu sezon kalan 3 maçı da seyir zevki yüksek şekilde oynayıp ligi bitirecek. Önümüzdeki yılın planlarını yapmaya başladık. Benim kafamda Kayserispor'un düşmesi gibi bir korku oluşmadı. Kayseri şehir ve Kayserispor sevdalıları hiç endişe etmesin. Bundan sonra hedefleri olan bir Kayserispor'u sahaya sunmaya devam edeceğiz. Güzel bir sonuç, Kayserispor 41 puan yaptı. Bir de hatırlarsanız 3 puanımız silindi. Bundan sonraki dönemin Kayserispor adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

"AVRUPA'DAKİ BÜTÜN KAYSERİLİLER SEFERBER OLDULAR"

Başkan Ali Çamlı yurt dışındaki Kayserispor taraftarına da teşekkür ederek, "Ben özel bir selam göndermek istiyorum. Almanya'daki, Hollanda'daki Belçika'daki, Danimarka'daki, İngiltere'deki yani Avrupa'daki bütün Kayserililer seferber oldular. Buradan onların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Orada Kayserispor'a üye oluyorlar, 'Vefa Paketi' satın alıyorlar. Çeşitli sponsorluklar ayarlıyorlar. Onlara buradan koskoca bir sevgi ve selam gönderiyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Onların bu yürekten destekleriyle Kayserispor da şanlı tarihine yakışır bir şekilde yoluna devam edecek" açıklamalarında bulundu.