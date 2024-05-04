Kayserispor ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in 35'inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Kayserispor'un gollerini 3'üncü dakikada Carlos Mane ile 64'üncü dakikada Boa Morte kaydetti. Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 51'inci dakikada Sofiane Feghouli ile 60'ıncı dakikada Markao attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın kafa ile gönderdiği topta savunma arkasına sarkan Mane'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

33'üncü dakikada sol çaprazda topla buluşan Mendes'in sert şutunda, kaleci Bilal topu kornere çeldi.

42'nci dakikada Cardoso'nun ceza sahası yayının dışından vurduğu şut kale direğinin yanından oyun alanının dışına çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

49'uncu dakikada Boa Morte'nin ceza sahası içinde yaptığı şutu kaleci Salvatore Sirigu, ayakları ile meşin yuvarlağın filelerle buluşmasına izin vermedi.

51'inci dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sangare'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Feghouli'nin kafa vuruşunda top Kayserispor ağları ile buluştu: 1-1.

59'uncu dakikada Boa Morte'nin gönderdiği topa dokunan Cardoso'nun vuruşunda Ceccherini topu çizgiden çıkardı.

60'ıncı dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Emre Mor'nun ceza sahası içinde yükseklik kazandırdığı topa yükselen Markao'nun vuruşunda top yeniden filelerle buluştu: 1-2.

64'üncü dakikada maça yine denge geldi. Cardoso'nun sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Boa Morte'nin yaptığı kafa vuruşunda Kayserispor eşitliği sağladı: 2-2.

86'ıncı dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Feghouli, rakibine yaptığı hareketin ardından VAR incelemesi sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90'ıncı dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Arif Kocaman'ın kafa vuruşunda top kale direğinin hemen üstünden auta gitti.

Karşılaşma, 2-2'lik beraberlik ile sona erdi.