Manchester United’da Tuchel sürprizi

Premier Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve Avrupa'ya erken veda eden Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın geleceğiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Jim Ratcliffe yönetiminde yeni bir yapılanmaya giren Manchester United'da Erik ten Hag'ın geleceğiyle ilgili henüz bir karar verilmezken İngiliz basınında yer alan haberlerde F.A. Cup finalinin ardından durumun netleşeceği belirtildi.

Times'ın haberine göre Hollandalı çalıştırıcıyla yolların ayrılmasına karar verilmesi halinde Thomas Tuchel Manchester United'ın yeni antrenörü olabilir. Haberde, Thomas Tuchel'in Manchester United'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı ifade edildi. Bayern Münih'ten ayrılacağı açıklanan Tuchel'in kalmasını bazı taraftarlar istese de yönetimin yeni bir antrenörle yola devam edeceği kaydedildi.

Thomas Tuchel, Bayern Münih'ten önce Chelsea'de görev yaptı. Londra ekibini çalıştırdığı dönemde 100 maça çıkan Tuchel FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.