Şampiyonluğa Türk damgası

Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken bu sezon da yerli teknik direktörlerin şampiyon olma geleneği değişmeyecek. 34. haftayı 93 puanla lider kapatan Galatasaray'ı, Fenerbahçe (89 puan) takip ediyor.sarı-lacivertlilerdeyer alırken sonuç ne olursa olsun, son 16 sezondur yaşanan Türk hocaların şampiyonluk geleneği devam edecek.Geride kalan 65 sezonun 30'unda Türklerin başında olacağı takımlar şampiyon olup,Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayanbu alanda rekoru tek başına elinde bulunduruyor. Tecrübeli hocanın ardından ikinci sıradayer alıyor. Başakşehir ve Galatasaray ile ipi göğüsleyen Okan Buruk, bu sezon da mutlu sona ulaşırsaİsmail Kartal, Fenerbahçe ileGEÇEN sezon 12 ile 25. haftalar arasında 14 maçı kazanarak rekor kıran Okan Buruk, bu yıl kendini solladı. G.Saray ile Süper Lig'de son 15 maçını kazanan 50 yaşındaki çalıştırıcı, yeni rekorun sahibi oldu. 20 maçla iç sahadaki en uzun galibiyet serisi rekorunu da Mircea Lucescu'nun elinden aldı.İSMAİL Kartal, F.Bahçe'nin başında bu sene 34 lig maçında 28 galibiyet-5 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi. 2.62 puan ortalaması yakalayan deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un 2.22 olan ortalama karnesini de geride bıraktı.