Şampiyonluğa Türk damgası

Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken bu sezon da yerli teknik direktörlerin şampiyon olma geleneği değişmeyecek. 34. haftayı 93 puanla lider kapatan Galatasaray'ı, Fenerbahçe (89 puan) takip ediyor. Sarı-kırmızılıların başında Okan Buruk,
sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal
yer alırken sonuç ne olursa olsun, son 16 sezondur yaşanan Türk hocaların şampiyonluk geleneği devam edecek. 2007-08 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, 17. kez takımını mutlu sona taşıyacak.
Geride kalan 65 sezonun 30'unda Türklerin başında olacağı takımlar şampiyon olup, son 16 sezonda da kupaya ambargo koydu.
MUSTAFA DENİZLİ'Yİ YAKALAYACAK
Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim,
bu alanda rekoru tek başına elinde bulunduruyor. Tecrübeli hocanın ardından ikinci sırada Ahmet Suat Özyazıcı (4)
yer alıyor. Başakşehir ve Galatasaray ile ipi göğüsleyen Okan Buruk, bu sezon da mutlu sona ulaşırsa apoletini 3. kez takacak ve Gündüz Kılıç ile Şenol Güneş'i geride bırakıp Mustafa Denizli'yi yakalayacak.
İsmail Kartal, Fenerbahçe ile şampiyon olursa ilk kez bu sevinci yaşayacak.
REKORLARIN EFENDİSİ BURUK
GEÇEN sezon 12 ile 25. haftalar arasında 14 maçı kazanarak rekor kıran Okan Buruk, bu yıl kendini solladı. G.Saray ile Süper Lig'de son 15 maçını kazanan 50 yaşındaki çalıştırıcı, yeni rekorun sahibi oldu. 20 maçla iç sahadaki en uzun galibiyet serisi rekorunu da Mircea Lucescu'nun elinden aldı.
İSMAİL KARTAL JESUS'U SOLLADI
İSMAİL Kartal, F.Bahçe'nin başında bu sene 34 lig maçında 28 galibiyet-5 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi. 2.62 puan ortalaması yakalayan deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un 2.22 olan ortalama karnesini de geride bıraktı.