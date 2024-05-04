Samsunspor - Trabzonspor maçı öncesi paylaşımlara adli ve idari işlem

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün oynanacak Samsunspor - Trabzonspor müsabakası öncesinde sosyal medyada, '6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' kapsamında yürüttükleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında, bazı sosyal medya hesapları üzerinden olumsuz paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

Taraftar gruplarını tahrik edici, aşağılayıcı ve küfür içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarında yapılan araştırmada, profil sahiplerinin gerçekte A.F.D., S.E., G.G., M.E.Ö., S.N., H.A., G.K. ve F.D. olduğunu belirledi. 8 kullanıcı, adreslerinde yakalanıp, haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. (DHA)