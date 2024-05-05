Bodrum FK’den Kocaelispor’a farklı tarife

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
13. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Gökdeniz'in vuruşunda top direğe de çarparak dışarı çıktı.
39. dakikada kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Samet'in vuruşunda top filelere gitti. 2-0.
66. dakikada etkili gelen Bodrum FK'da ceza sahası içinde Musah Mohammed, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0