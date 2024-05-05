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Giriş Tarihi: 5.5.2024 21:56

Bülent Uygun'dan hakeme büyük tepki! "Arda Kardeşler'i bilseydim..."

Bülent Uygun’dan hakeme büyük tepki! Arda Kardeşler’i bilseydim...

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Hakem Arda Kardeşler'i bilseydim Taha Akgül ile Sebahattin Öztürk'ü getirirdim. Güreşlere katılırdık. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı” dedi.

Süper Lig'in 35'inci haftasında Sivasspor, deplasmanda Galatasaray'a 6-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Bülent Uygun, "Futbol adına güzel şeyler veremedik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Hakem Arda Kardeşler'i bilseydim Taha Akgül ile Sebahattin Öztürk'ü getirirdim. Güreşlere katılırdık. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Oyun düzenimiz bozuldu. Gücümüz de zaten belli. Sonrasında Galatasaray golleri attı. Kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Bülent Uygun'dan hakeme büyük tepki! "Arda Kardeşler'i bilseydim..."
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