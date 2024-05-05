Efsane kaptan Alex Türkiye’ye dönüyor

Antalyaspor, yeni sezon için Alex de Souza ile anlaşma aşamasında. Kırmızı-beyazlı kulübün Mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan Alex de Souza ile iki ay önce görüşmelere başladığı öğrenildi. Ayrıca Brezilyalı teknik adamın, bu hafta Antalya'ya da geldiği de ortaya çıktı.
2015'te futbolu bıraktıktan sonra çeşitli eğitimler alan Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımında başladı.
Alex son olarak Brezilya ekibi Avai'yi 18 resmi maçta çalıştırmış ve 1.17 puan ortalaması tutturarak beklentilerin uzağında kalmıştı.