Efsane kaptan Alex Türkiye’ye dönüyor

Antalyaspor, yeni sezon için Alex de Souza ile anlaşma aşamasında. Kırmızı-beyazlı kulübün Mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan Alex de Souza ile iki ay önce görüşmelere başladığı öğrenildi.2015'te futbolu bıraktıktan sonra çeşitli eğitimler alanAlex son olarak Brezilya ekibi Avai'yi 18 resmi maçta çalıştırmış ve 1.17 puan ortalaması tutturarak beklentilerin uzağında kalmıştı.