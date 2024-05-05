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Giriş Tarihi: 5.5.2024 09:08

Galatasaray'da gözler Sivasspor maçında! Mertens'in son durumu...

Galatasaray’da gözler Sivasspor maçında! Mertens’in son durumu...

Ligde şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray, bugün evinde Sivasspor'u konuk ediyor. İki adaylı başkanlık seçimine hazırlanan camiada Erden Timur’un durumu da merak ediliyor. Ancak 24. zaferin kıyısındaki G.Saray’da öncelikli hedef Sivasspor’u devirmek...

Bu haftayı seçim havasında geçiren Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum, 25 Mayıs'taki kongrede kozlarını paylaşacak. Erden Timur'un devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmazken, futbol takımı şampiyonluk yolunda Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak. İşte detaylar:

-Galatasaray Sivasspor'u, Konyaspor da Fenerbahçe'yi mağlup ederse puan farkını 7'ye yükseltecek sarı-kırmızılılar haftaya Karagümrük deplasmanında şampiyonluk maçına çıkabilir.

-Lig tarihinde en çok puan (93) rekorunu egale eden, üst üste galibiyet (15) rekorunu kıran Galatasaray 22 haftadır yenilmiyor.

-Sarı-Kırmızılılar, bu sezon RAMS Park'ta oynadığı 17 lig maçını da kazandı.

-Konuk Sivasspor sezonun ikinci yarısında Beşiktaş ve Trabzonspor'u yenerken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.

-6 haftadır rakiplerini boş geçmeyen Icardi 21 golle krallıkta zirvede.

-Ligin en az gol yiyen (21) kalecisi olan Muslera 17 maçta kalesini kapadı.



MERTENS'TE KRİTİK KARAR!

Bu sezon 13 asist ile G.Saray'ı sırtlayan isimlerden olan Mertens, hafta içi yapılan antrenmanda hafif sakatlık geçirdi. 37 yaşındaki hücumcu dün çalışmaya katılırken hocasına oynamak istediğini bildirdi. Yıldız futbolcunun, son anda bir aksilik olmazsa iğneyle sahaya çıkması bekleniyor.

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Galatasaray'da gözler Sivasspor maçında! Mertens'in son durumu...
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