Galatasaray’da gözler Sivasspor maçında! Mertens’in son durumu...

Bu haftayı seçim havasında geçiren Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum, 25 Mayıs'taki kongrede kozlarını paylaşacak. Erden Timur'un devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmazken, futbol takımı şampiyonluk yolunda Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak. İşte detaylar: