Haber hattı

Alkışlar şampiyonlara dev heyecan aynı saatte!
TRENDYOL 1.Lig'de 33. hafta maçında Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor ile Göztepe İstanbul'da karşı karşıya geldi. İki takım oyuncuları da sahaya çıkarken birbirlerine alkışladı.
Mücadeleyi Göztepe 3-0 kazandı. İzmir ekibi, 18. dakikada Kubilay ile 1-0 öne geçti. Eyüpspor'da Mehmet Murat Uçar, 23. dakikada kırmızı kart gördü. Göztepe, Ümit ve Messaoudi farka koştu: 3-0. İstanbul ekibi 72 puanla liderliğini sürdürürken, Göz Göz puanını 62 yaptı. Trendyol 1. Lig'de play-off'u ve küme düşmeyi ilgilendiren diğer mücadeleler bugün aynı saatte oynanacak.
Bütün karşılaşmalar saat 16.00'da başlayacak.
Yelken Federasyonu ile Arkas Line'dan iş birliği
26 Temmuz-11 Ağustos arasında yapılacak Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde Türkiye Yelken Federasyonu, Arkas Line'ın lojistik sponsoru olduğu yelken takımını tanıttı.
Seçme yarışları sonucunda altı yelken disiplininde 8 yelken sporcusu olimpiyatlarda olacak. Türk Yelken Olimpik Takımı, bu branşta yarışmak üzere kota alan 63 ülke içerisinde en fazla sporcu ile oyunlara katılan 10 ülke arasında yer aldı. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Her türlü konforu içerinde barındıran 'sporcu konteynerinin'
maliyetini üstlenen Arkas adına Sayın Bernard Arkas'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Galatasaray'dan Tofaş'a play-off darbesi 107-102
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda karşılaştığı TOFAŞ'a büyük darbe vurdu. Sarıkırmızılılar, uzatmaya giden ve büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 107-102 kazanarak Bursa ekibinin play-off şansını sona erdirdi.
Sezonu 16 galibiyetle tamamlayan Galatasaray, ligi 5. bitirmeyi garantiledi ve play-off'ta Karşıyaka ile eşleşti. Beşiktaş Emlakjet ile Manisa Büyükşehir Belediye karşılaşacak.
Aslan'da Buğrahan Tuncer 26 sayı-6 ribaund-6 asistle maçın adamı oldu. Diğer skorlar:
Manisa- Karşıyaka: 80-98, Aliağa- Bodrum: 120-76.
1461 Trabzon'dan centilmenlik örneği
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un son haftasında, 1461 Trabzon FK'nın Kırşehir'i 5-4 mağlup ettiği karşılaşmada centilmenlik örneği sergilendi. Karadeniz ekibi, rakip oyuncunun yerde yattığı sırada 32. dakikada Kerem Baykuş'un golüyle 3-1 öne geçti.
İtirazlar sonrasında teknik heyet ve futbolcuların kararıyla Kırşehir'in gol atması istendi. Santranın ardından hiçbir müdahalede bulunmayan Trabzonlu oyuncular, kaleyi boşalttı.
Fatih Üge topu ağlara yollayıp skoru 3-2 yaptı. Ligi 4. basamakta tamamlayan 1461 Trabzon 1. Lig'e yükselme adına playoff oynayacak.