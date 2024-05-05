Haber hattı

TRENDYOL 1.Lig'de 33. hafta maçında Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor ile Göztepe İstanbul'da karşı karşıya geldi.Mücadeleyi Göztepe 3-0 kazandı. İzmir ekibi, 18. dakikada Kubilay ile 1-0 öne geçti. Eyüpspor'da Mehmet Murat Uçar, 23. dakikada kırmızı kart gördü. Göztepe, Ümit ve Messaoudi farka koştu: 3-0. İstanbul ekibi 72 puanla liderliğini sürdürürken, Göz Göz puanını 62 yaptı.Bütün karşılaşmalar saat 16.00'da başlayacak.26 Temmuz-11 Ağustos arasında yapılacak Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde Türkiye Yelken Federasyonu,Seçme yarışları sonucunda altı yelken disiplininde 8 yelken sporcusu olimpiyatlarda olacak. Türk Yelken Olimpik Takımı, bu branşta yarışmak üzere kota alan 63 ülke içerisinde en fazla sporcu ile oyunlara katılan 10 ülke arasında yer aldı. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Her türlü konforu içerinde barındıranmaliyetini üstlenen Arkas adına Sayın Bernard Arkas'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda karşılaştığı TOFAŞ'a büyük darbe vurdu.Sezonu 16 galibiyetle tamamlayanAslan'da Buğrahan Tuncer 26 sayı-6 ribaund-6 asistle maçın adamı oldu.Manisa- Karşıyaka: 80-98, Aliağa- Bodrum: 120-76.TFF 2. Lig Beyaz Grup'un son haftasında, 1461 Trabzon FK'nın Kırşehir'i 5-4 mağlup ettiği karşılaşmada centilmenlik örneği sergilendi. Karadeniz ekibi, rakip oyuncununİtirazlar sonrasında teknik heyet ve futbolcuların kararıyla Kırşehir'in gol atması istendi.Fatih Üge topu ağlara yollayıp skoru 3-2 yaptı. Ligi 4. basamakta tamamlayan 1461 Trabzon