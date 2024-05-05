Kayserı’de kazanan yok

düşme hattıyla arasını iyice açmaya çalışan Kayserispor sahasında, tehlikeli bölgenin hemen üstündeki Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar 3. dakikada Carlos Mane'nin golüyle 1-0 öne geçerken İstanbul temsilcisi 51'de önce Sofiane Feghouli ile eşitliği sağladı, ardından da 60'da Markao ile üstünlüğü ele geçirdi. Ancak ev sahibi 64'te Aylton ile bir kez daha skora ortak olarak 1 puanı kurtardı.