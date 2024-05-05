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Giriş Tarihi: 5.5.2024 20:14

Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi

Sakaryaspor’da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Ligin 5. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Şanlı yönetiminde 29 maça çıkan Sakaryaspor, 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
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