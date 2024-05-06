10 numara fedakârlık

Bu sezon sarı-kırmızılıları sırtlayan Dries Mertens, çıkışına iki gol, bir asist daha ekledi.
Hafta içinde idmanda yaşadığı sakatlık sonrasında iki gün dinlendirilen tecrübeli oyuncunun dün sahaya çıkıp çıkmayacağı soru işaretiydi. Sağlık ekibi ve teknik direktörü Okan Buruk'la yaptığı görüşmede iğneyle de olsa oynamak istediğini söyledi
ve formayı aldı. Geçtiğimiz gün ödül töreninde erken doğum günü kutlaması yapılan 6 Mayıs doğumlu Mertens, dün kendine 2 gol ve 1 asistle hediye verdi.
37 yaşına giren deneyimli isim, bu sezonki 8. golünü ve 14. asistini Sivasspor ağlarına gönderip takımını da şampiyonluk yolunda bir kez daha güldürdü.
Süper Lig'deki son 7 maçında da rakiplerini boş geçmeyen, Rize (asist), Kasımpaşa (gol+asist), Hatay (asist), Alanya (asist), Pendik (gol+asist), Adana Demirspor (2 asist), Sivas (2 gol+asist)
karşılaşmalarında skora etki eden oyuncu, final haftalarında da rakip savunmaları hallaç pamuğu gibi attı.
SÖZLEŞME MÜJDESİNİ VERDİ
Sezon
sonunda sözleşmesi sona erecek Mertens, Galatasaray'da kalıp kalmayacağı sorusuna, "Bu hafta yönetimle görüşmeler olacak, bakıp göreceğiz" şeklinde yanıt verdi. Maçla ilgili de "Konsantrasyonumuz hiç eksilmedi, kazanmak istediğimizi gösterdik. Birkaç gün antrenman yapamadım ama doktorlarımız gerekli desteği sağladı ve oynadım" diye konuştu.
RAMS PARK'TA BÜYÜK COŞKU
Bu sezon evinde 18'de 18 yapan G.Saray'a dün de taraftarının büyük desteği vardı. Karşılaşma kapalı gişe oynandı. Tribünde renkli görüntüler oluşurken en büyük ilgiyi yavru aslanlar çekti. Tribün liderleri F.Bahçe ile oynanacak evdeki son maçta blok cezası durumuna düşmemeleri konusunda taraftarları sık sık uyardı.
F.BAHÇE'NİN REKORUNU SOLLADI!
Galatasaray, Sivasspor maçıyla birlikte yeni bir rekora daha imza attı. Sarı-kırmızılılar, 1988- 89 sezonunda 93 puan toplayan ve bir sezonda en fazla puan kazanan takım olan Fenerbahçe'nin rekorunu tarihe gömdü. Cimbom geçen hafta Adana Demirspor'u 3-0 yenerek puanını 93 yapmış ve sarı-lacivertlilere ortak olmuştu. Dün ise artık Süper Lig'de bir sezonda en çok puan (96) toplayan takım ünvanını ele geçirdi.
Ligde kalan 3 haftada 100 puanı geçmesi mümkün olan Galatasaray'ın bir sonraki hedefi, 3 haneli puan toplayan ilk takım ünvanı olacak.
RÖVANŞI BIRAKMIYOR
Galatasaray sezonun ilk yarısında puan kaptırdığı takımları ikinci buluşmalarda affetmedi. Golsüz berabere kaldığı Kayserispor'u 2-1'le geçti, 1-1'le iki puan verdiği Sivas'ı dün 6-1 mağlup etti. 2-1 mağlup olduğu Hatayspor'dan ikinci yarıda 1-0'la rövanşı aldı. Sarı-kırmızılıların ilk yarıda puan verdiği ve karşılaşmadığı tek bir takım kaldı. G.Saray, Kadıköy'de golsüz berabere kaldığı Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak. Seriyi devam ettirip ettirmeyeceği merak konusu.
BERKAY TURAN
KALİTEMİZİ KONUŞTURDUK
Galatasaray olarak kalitelerini gösterdiklerini ifade eden Nelsson, "İnanılmaz goller attık. 6-1'lik bir maç olmadığını söyleyebilirim ama iyi bir maç oldu" derken "Şampiyonluk istiyoruz, bunu da maçlarda gösteriyoruz. Tesislerde, stadyumda inanılmaz bir atmosfer var. Son 3 maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
PERFORMANSIN 'P'Sİ YOKTU!
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 6-1 kaybedilen Galatasaray maçı sonrası kısa ve öz konuştu. Oyuncularını eleştiren tecrübeli çalıştırıcı, "İyi oynamadık. İstediğim performansın 'P'sini sahaya yansıtamadık. Rakibi tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz" demekle yetindi.