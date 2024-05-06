10 numara fedakârlık

Bu sezon sarı-kırmızılıları sırtlayanHafta içinde idmanda yaşadığı sakatlık sonrasında iki gün dinlendirilen tecrübeli oyuncunun dün sahaya çıkıp çıkmayacağı soru işaretiydi.ve formayı aldı.37 yaşına giren deneyimli isim,Süper Lig'deki son 7 maçında da rakiplerini boş geçmeyen,karşılaşmalarında skora etki eden oyuncu, final haftalarında da rakip savunmaları hallaç pamuğu gibi attı.Sezonsonunda sözleşmesi sona erecek Mertens, Galatasaray'da kalıp kalmayacağı sorusuna, "Bu hafta yönetimle görüşmeler olacak, bakıp göreceğiz" şeklinde yanıt verdi. Maçla ilgili de "Konsantrasyonumuz hiç eksilmedi, kazanmak istediğimizi gösterdik. Birkaç gün antrenman yapamadım ama doktorlarımız gerekli desteği sağladı ve oynadım" diye konuştu.Bu sezon evinde 18'de 18 yapan G.Saray'a dün de taraftarının büyük desteği vardı. Karşılaşma kapalı gişe oynandı. Tribünde renkli görüntüler oluşurken en büyük ilgiyi yavru aslanlar çekti. Tribün liderleri F.Bahçe ile oynanacak evdeki son maçta blok cezası durumuna düşmemeleri konusunda taraftarları sık sık uyardı.Galatasaray, Sivasspor maçıyla birlikte yeni bir rekora daha imza attı. Sarı-kırmızılılar, 1988- 89 sezonunda 93 puan toplayan ve bir sezonda en fazla puan kazanan takım olan Fenerbahçe'nin rekorunu tarihe gömdü. Cimbom geçen hafta Adana Demirspor'u 3-0 yenerek puanını 93 yapmış ve sarı-lacivertlilere ortak olmuştu.Ligde kalan 3 haftada 100 puanı geçmesi mümkün olan Galatasaray'ın bir sonraki hedefi, 3 haneli puan toplayan ilk takım ünvanı olacak.Galatasaray sezonun ilk yarısında puan kaptırdığı takımları ikinci buluşmalarda affetmedi. Golsüz berabere kaldığı Kayserispor'u 2-1'le geçti, 1-1'le iki puan verdiği Sivas'ı dün 6-1 mağlup etti. 2-1 mağlup olduğu Hatayspor'dan ikinci yarıda 1-0'la rövanşı aldı. Sarı-kırmızılıların ilk yarıda puan verdiği ve karşılaşmadığı tek bir takım kaldı. G.Saray, Kadıköy'de golsüz berabere kaldığı Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak. Seriyi devam ettirip ettirmeyeceği merak konusu.BERKAY TURANGalatasaray olarak kalitelerini gösterdiklerini ifade eden Nelsson, "İnanılmaz goller attık. 6-1'lik bir maç olmadığını söyleyebilirim ama iyi bir maç oldu" derken "Şampiyonluk istiyoruz, bunu da maçlarda gösteriyoruz. Tesislerde, stadyumda inanılmaz bir atmosfer var. Son 3 maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 6-1 kaybedilen Galatasaray maçı sonrası kısa ve öz konuştu. Oyuncularını eleştiren tecrübeli çalıştırıcı, "İyi oynamadık. İstediğim performansın 'P'sini sahaya yansıtamadık. Rakibi tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz" demekle yetindi.