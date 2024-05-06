36’lık Lionel Messi’den rekor üstüne rekor

Futbol kariyerine ABD'de devam eden Lionel Messi, Avrupa'dan uzak olsa da hâlâ yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. Arjantinli yıldız, formasını giydiği Inter Miami'nin New York Red Bull'u 6-2 yendiği maçta resital sundu.New York Red Bull karşılaşmasıyla MLS'te bir maçta en çok gol katkısı sağlayan ve en çok asist yapan futbolcu olan 36 yaşındaki süperstar, gol sayısını 12'ye, asistini 11'e yükseltti. Bu sonuçla birlikte puanını 24'e çıkaran Miami, liderliğini sürdürdü.