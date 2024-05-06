Abdullah Avcı’dan oyuncularına uyarı! “O kupa bizim olacak”

Samsunspor'a yenilerek üçüncülük konumunu sağlama alma avantajını yitiren ve performans olarak da beklentilerin altında kalan Trabzonspor tüm motivasyonunu, çarşamba günü Karagümrük ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çevirdi.

Soyunma odasında oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, "Hatalarımızdan ciddi dersler çıkartmalıyız" diyerek Samsun maçındaki konsantrasyon bozukluğuna vurgu yaparak "Kupa maçı bizim için çok önemli ve o kupayı alacağız. O yüzden daha yüksek konsantrasyon istiyorum" ifadelerini kullandı.



TEKNİK HEYET YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Deneyimli çalıştırıcının kupa maçına kadar olan süre zarfında hatalar konusunda futbolcularıyla sık sık toplantılar yapması bekleniyor. Samsun'da yenilen goller, bireysel hatalar ve oyun disiplinine bağlılık konusunda sıkıntıların giderilmesi için yoğun mesai harcanacak. Teknik heyet, Karagümrük müsabakasında kadroda önemli değişikliklere gidebilir. Abdullah Avcı'nın, stoperde Mendy'yi görevlendirmesi ve Trezeguet ile Visca ikilisini birlikte hücum hattının kanatlarında oynatması bekleniyor.