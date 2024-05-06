Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bayer Leverkusen, 59 yıldır kırılamayan yenilmezlik rekoru için sahaya çıkacak
Giriş Tarihi: 6.5.2024 15:10

Bayer Leverkusen, 59 yıldır kırılamayan yenilmezlik rekoru için sahaya çıkacak

AA
Bayer Leverkusen, 59 yıldır kırılamayan yenilmezlik rekoru için sahaya çıkacak

Bundesliga'da ilk şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, Portekiz ekibi Benfica'nın Avrupa'da 59 yıldır kırılamayan tüm kulvarlardaki toplam 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.

Bundesliga'da daha önce şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, dün deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup etti. Bu sezon tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 48 maça çıkaran Bayer Leverkusen, puanını 84 yaptı.

Bu sonuçla, Xabi Alonso'nun öğrencileri, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya ait 59 yıldır kırılamayan 48 maçlık yenilmezlik rekoruna ortak oldu.

Bayer Leverkusen, 9 Mayıs Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında, Roma'ya karşı mağlubiyet almazsa 49 maçlık yenilmezlik rekorunu ele geçirecek. Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında, Roma'yı deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bayer Leverkusen, 59 yıldır kırılamayan yenilmezlik rekoru için sahaya çıkacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA