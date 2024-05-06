Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini yapıyor! Mario Hermoso'ya: "İstanbul'a gel konuşalım"

Bir yandan bu sezonu Türkiye Kupası alarak kapatmanın hesaplarını yapan Beşiktaş yönetimi, bir yandan da yeni dönemin kadrosu için çalışıyor. Güçlü bir ekip oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar, defans için düşündüğü en önemli hedeflerden biri olan Mario Hermoso için kesenin ağzını açtı. Atletico Madrid ile kontratı bitecek olan İspanyol stoperi listede ilk sıraya yazan Beşiktaşlı kurmaylar, 3 milyon Euro yıllık ücretin üzerine çıktı. İspanyol ekibinde 4 milyon Euro kazanan 28 yaşındaki oyuncu, bu rakamdan çok fazla kayıp yaşamak istemiyor. Daha önce kendisiyle görüntülü olarak bir görüşme gerçekleştirildi ve tanışıldı.

MAAŞ, İMZA PARASI VE BONUS KONUŞULACAK

Tecrübeli futbolcuya plan ve projeler aktarılırken kendisinin de düşünceleri dinlendi. İlk temasın olumlu geçmesi üzerine yönetim, oyuncunun menajerini arayarak İstanbul'a davet etti ve "Yüz yüze konuşalım" mesajı verdi. Hermoso'nun menajeriyle bir araya gelecek olan yöneticiler, hem yıllık ücret hem de imza parası ve bonus konularında pazarlık gerçekleştirecek. Deneyimli ismin, Atletico Madrid'deki sorunlar nedeniyle yeni sözleşme imzalaması mümkün görülmüyor. Ancak Hermoso'nun Avrupa'dan önemli talipleri bulunuyor. Bunlar arasında Serie A şampiyonu Inter'in de olduğu ifade edildi.

Atletico Madrid'in 2019 yazında 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Espanyol kulübünden transfer ettiği Mario Hermoso'nun sözleşmesi bu yıl bitiyor. Stoperin yanı sıra sol bekte de oynayabilen 28 yaşındaki savunmacı, bu sezon 40 maçta 3 bin 467 dakika görev yaptı ve 2 gol atıp 2 asist kaydetti.