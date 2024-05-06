Ders çıkarıp finale kalmalıyız

Samsunspor'a yenilerek üçüncülük konumunu sağlama alma avantajını yitiren ve performans olarak da beklentilerin altında kalanile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çevirdi. Soyunma odasında oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı,diyerek Samsun maçındaki konsantrasyon bozukluğuna vurgu yaparakifadelerini kullandı.Deneyimli çalıştırıcının kupa maçına kadar olan süre zarfında hatalar konusunda futbolcularıyla sık sık toplantılar yapması bekleniyor. Samsun'da yenilen goller, bireysel hatalar ve oyun disiplinine bağlılık konusunda sıkıntıların giderilmesi için yoğun mesai harcanacak. Teknik heyet, Karagümrük müsabakasında kadroda önemli değişikliklere gidebilir.