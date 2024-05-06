Dries Mertens sakatlığa rağmen şovunu yaptı! Belçikalı yıldızdan 10 numara fedakarlık

Bu sezon sarı-kırmızılıları sırtlayan Dries Mertens, çıkışına iki gol, bir asist daha ekledi. Hafta içinde idmanda yaşadığı sakatlık sonrasında iki gün dinlendirilen tecrübeli oyuncunun dün sahaya çıkıp çıkmayacağı soru işaretiydi. Sağlık ekibi ve teknik direktörü Okan Buruk'la yaptığı görüşmede iğneyle de olsa oynamak istediğini söyledi ve formayı aldı.

Geçtiğimiz gün ödül töreninde erken doğum günü kutlaması yapılan 6 Mayıs doğumlu Mertens, dün kendine 2 gol ve 1 asistle hediye verdi. 37 yaşına giren deneyimli isim, bu sezonki 8. golünü ve 14. asistini Sivasspor ağlarına gönderip takımını da şampiyonluk yolunda bir kez daha güldürdü. Süper Lig'deki son 7 maçında da rakiplerini boş geçmeyen, Rize (asist), Kasımpaşa (gol+asist), Hatay (asist), Alanya (asist), Pendik (gol+asist), Adana Demirspor (2 asist), Sivas (2 gol+asist) karşılaşmalarında skora etki eden oyuncu, final haftalarında da rakip savunmaları hallaç pamuğu gibi attı.



SÖZLEŞME MÜJDESİNİ VERDİ

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mertens, Galatasaray'da kalıp kalmayacağı sorusuna, "Bu hafta yönetimle görüşmeler olacak, bakıp göreceğiz" şeklinde yanıt verdi. Maçla ilgili de "Konsantrasyonumuz hiç eksilmedi, kazanmak istediğimizi gösterdik. Birkaç gün antrenman yapamadım ama doktorlarımız gerekli desteği sağladı ve oynadım" diye konuştu.