Ersun Yanal’dan Ali Koç’a bomba eleştiriler!

'G.SARAY YÖNETİMİ, HOCASINA KARIŞMIYOR'

Galatasaray'ın, hocasının işine karışmadığını da belirten Yanal, "Lider kim? Okan Buruk… F.Bahçe'de baktığımızda kim? Ali Koç… Yönetim planını programını yapar, inandığı hocayı takımın başına getirir. İyi yönetimler, liderliği hocasına bırakır" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE BÖYLE GİTMEZ, DEĞİŞİM ŞART"

Ayrıca başkan Ali Koç'a da tepki gösterdi: "Mağdur edebiyatı, mağdur edebiyatı. Sürekli tabanına mesaj ver. Sen kendi işletmelerinde böyle davranabiliyor musun? Fenerbahçe böyle gitmez. Değişim şart, değişim artık mecburiyet."