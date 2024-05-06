‘Galatasaray’da devam etmek istiyorum’

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından oyuncularına övgü yağdırdı. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili sorulan soruya ise 50 yaşındaki hoca, G.Saray'da devam etmek istediğini vurgulayarak, "Sözleşmemizi tabii ki konuştuk. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve Erden Bey bir aradayız.Önce inşallah şampiyonluğumuzu yaşayalım. Çok önemli bir yerdeyiz.Lig bittikten sonra en kısa zamanda hallederiz" yanıtını verdi. Avrupa'da çalışma hedefiyle ilgili de şöyle konuştu: "Benim en büyük ve değerli hayalim burada olmaktı. İlk düşüncem bunu devam ettirmek. İleride düşünülebilir ama zaten çok önemli bir kulüpteyim. Şampiyonlar Ligi'nde dünyaya oyun ve isim olarak kendimizi gösterdik. Önümüzdeki sezon kendimize daha büyük bir hedef koymak zorundayız."