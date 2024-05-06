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Giriş Tarihi: 6.5.2024 15:57

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yine double-double yapmaya yakın!

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu yine double-double yapmaya yakın!

Lider Galatasaray, dün evinde Sivasspor'u 6-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. İkinci yarıda oyuna giren ve Icardi'ye asist yapan Kerem Aktürkoğlu da skot katkısı vermeye devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'de dün Sivasspor'u 6-1 mağlup eden Galatasarayt, zirve yarışında hata yapmadı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SKOR KATKISINA DEVAM EDİYOR

Dün akşam Icardi'ye asist yapan Kerem Aktürkoğlu da skor katkısına devam ediyor. 2 yıldır gol ve asist sayısında double-double yapan başarılı oyuncu, bu anlamda takımın istikrarlı oyuncularından birisi oldu.

Bu sezon 51 maça çıkarak teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu, 15 gol - 9 asistlik performans gösterdi.

25 yaşındaki oyuncunun, bu sezon da bu başarıyı yakalamasına sadece 1 asist kaldı.

Son 2 sezonda Kerem Aktürkoğlu:

2021-22: 52 maç 13 gol, 13 asist
2022-23: 38 maç 10 gol, 14 asist

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yine double-double yapmaya yakın!
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