Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu yine double-double yapmaya yakın!

Trendyol Süper Lig'de dün Sivasspor'u 6-1 mağlup eden Galatasarayt, zirve yarışında hata yapmadı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SKOR KATKISINA DEVAM EDİYOR

Dün akşam Icardi'ye asist yapan Kerem Aktürkoğlu da skor katkısına devam ediyor. 2 yıldır gol ve asist sayısında double-double yapan başarılı oyuncu, bu anlamda takımın istikrarlı oyuncularından birisi oldu.

Bu sezon 51 maça çıkarak teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu, 15 gol - 9 asistlik performans gösterdi.

25 yaşındaki oyuncunun, bu sezon da bu başarıyı yakalamasına sadece 1 asist kaldı.

Son 2 sezonda Kerem Aktürkoğlu:

2021-22: 52 maç 13 gol, 13 asist

2022-23: 38 maç 10 gol, 14 asist