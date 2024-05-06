Galatasaray’da sezonun son haftalarına damga vuran dörtlü! Okan Buruk’u rahatlattılar

Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu 4 golle birlikte Alanyaspor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, o maçın ardından yeni hücum dörtlüsünü ve yeni ilk 11'ini buldu. Okan Buruk, Alanyaspor maçında ikinci yarıda kullandığı 11 ile; Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor ile oynanan maçlara başladı. Galatasaray, bu maçlarda özellikle hücumda etkili bir performans ortaya koydu.
Galatasaray söz konusu 4 maçta (Alanyaspor maçının ikinci yarısı) 17 kez rakip ağları havalandırdı. Sarı-kırmızılılar kalesinde ise sadece iki gol gördü. Sarı-kırmızılı takımda Alanyaspor maçının ilk yarısında yapılan değişikliklerin ardından özellikle hücumda oynayan 4 futbolcunun performansı dikkat çekti.
İşte Alanyaspor maçının devre arasında yapılan değişikliklerden sonra Galatasaray'da yeni hücum dörtlüsünün performansı;
HAKIM ZIYECH
Alanyaspor maçı ve sonrası performansı;
4 gol
1 asist
DRIES MERTENS
Alanyaspor maçı ve sonrası performansı;
3 gol
4 asist
BARIŞ ALPER YILMAZ
Alanyaspor maçı ve sonrası performansı;
2 gol
2 asist
MAURO ICARDI
Alanyaspor maçı ve sonrası performansı;
5 gol
1 asist