Galatasaray’da sezonun son haftalarına damga vuran dörtlü! Okan Buruk’u rahatlattılar

Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu 4 golle birlikte Alanyaspor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, o maçın ardından yeni hücum dörtlüsünü ve yeni ilk 11'ini buldu. Okan Buruk, Alanyaspor maçında ikinci yarıda kullandığı 11 ile; Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor ile oynanan maçlara başladı. Galatasaray, bu maçlarda özellikle hücumda etkili bir performans ortaya koydu.

Galatasaray söz konusu 4 maçta (Alanyaspor maçının ikinci yarısı) 17 kez rakip ağları havalandırdı. Sarı-kırmızılılar kalesinde ise sadece iki gol gördü. Sarı-kırmızılı takımda Alanyaspor maçının ilk yarısında yapılan değişikliklerin ardından özellikle hücumda oynayan 4 futbolcunun performansı dikkat çekti.

İşte Alanyaspor maçının devre arasında yapılan değişikliklerden sonra Galatasaray'da yeni hücum dörtlüsünün performansı;

HAKIM ZIYECH

Alanyaspor maçı ve sonrası performansı;

4 gol

1 asist

DRIES MERTENS

Alanyaspor maçı ve sonrası performansı;

3 gol

4 asist

BARIŞ ALPER YILMAZ

Alanyaspor maçı ve sonrası performansı;

2 gol

2 asist

MAURO ICARDI

Alanyaspor maçı ve sonrası performansı;

5 gol

1 asist