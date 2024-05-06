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Giriş Tarihi: 6.5.2024 14:31

Galatasaray'da sezonun son haftalarına damga vuran dörtlü! Okan Buruk'u rahatlattılar

Galatasaray’da sezonun son haftalarına damga vuran dörtlü! Okan Buruk’u rahatlattılar

Sezonun son haftalarında performansını giderek arttıran Galatasaray, son olarak Sivasspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte 4 isim, son haftalara damga vurdu.

Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu 4 golle birlikte Alanyaspor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, o maçın ardından yeni hücum dörtlüsünü ve yeni ilk 11'ini buldu. Okan Buruk, Alanyaspor maçında ikinci yarıda kullandığı 11 ile; Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor ile oynanan maçlara başladı. Galatasaray, bu maçlarda özellikle hücumda etkili bir performans ortaya koydu.

Galatasaray söz konusu 4 maçta (Alanyaspor maçının ikinci yarısı) 17 kez rakip ağları havalandırdı. Sarı-kırmızılılar kalesinde ise sadece iki gol gördü. Sarı-kırmızılı takımda Alanyaspor maçının ilk yarısında yapılan değişikliklerin ardından özellikle hücumda oynayan 4 futbolcunun performansı dikkat çekti.

İşte Alanyaspor maçının devre arasında yapılan değişikliklerden sonra Galatasaray'da yeni hücum dörtlüsünün performansı;

HAKIM ZIYECH
Alanyaspor maçı ve sonrası performansı;

4 gol
1 asist

DRIES MERTENS
Alanyaspor maçı ve sonrası performansı;

3 gol
4 asist

BARIŞ ALPER YILMAZ
Alanyaspor maçı ve sonrası performansı;

2 gol
2 asist

MAURO ICARDI
Alanyaspor maçı ve sonrası performansı;

5 gol
1 asist

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Galatasaray'da sezonun son haftalarına damga vuran dörtlü! Okan Buruk'u rahatlattılar
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