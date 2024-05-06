İhanete izin yok

Türkiye Futbol Federasyonu, bazı kulüplerin imza toplayarak 18 Temmuz'dan önce olağanüstü genel kurula gitmesini istemesine rağmen tarihin belirlendiği gibi olacağını yineledi."Uzunca bir süredir bazı kulüp yöneticilerinin kişisel hırs, çıkar ve menfaatlerini millî menfaatlerin önünde tutarak aceleye getirmek istedikleriDaha önce de ilan ettiğimiz gibi TFF Seçimli Mali Genel Kurulu 18 Temmuz tarihinde yapılacaktır. Bazı kulüplerin sportif başarısızlıklarının tutarsız bahanesi olarak sporseverlerin önüne TFF'nin ve kurullarının atılma çabası,Avrupa Futbol Şampiyonası arifesinde Türk futbolunun amir kurumu olan TFF'nin en önemli konsantrasyonu A Milli Takımımızın başarısı olacaktır."