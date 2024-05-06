İsmail Kartal’ın işini zorlaştıran karar! Krunic mi? Mert Hakan mı?

Şampiyonluk yarışında puan kaybetme lüksü kalmayan Fenerbahçe, bugün deplasmanda Konyaspor engelini aşmaya çalışacak. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 3 puandan başka bir şey düşünmeyen teknik direktör İsmail Kartal, orta sahada sakatlığı olan İsmail Yüksek'in yerine Krunic ve Mert Hakan arasında seçim yapacak.

Krunic'in iyi bir performans ortaya koyamaması tecrübeli hocayı tedirgin ederken, Mert Hakan'ın da tam bir ön libero olmaması karar vermeyi zorlaştırıyor. Ancak Krunic 11'e yakın. Böyle olursa İsmail Kartal, Krunic-Fred ikilisi ile başlayıp savunmada Becao'nun yerine Çağlar'ı 11'e koyacak.



7 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

F.Bahçe'de Konyaspor karşılaşması öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor karşısında takımını yalnız bırakacak.



BONUCCİ VE SERDAR KADRO DIŞI KALDI

Fenerbahçe dün akşam saatlerinde Konya'ya gitti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı olan Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in yanı sıra teknik heyet kararıyla Bonucci ile Serdar Aziz kadroda yer almadı. Bu arada Bonucci, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. İtalyan stoper, "Saha içi ve dışında tüm çabamla takıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve etmeye de devam edeceğim" ifadesini kullandı.