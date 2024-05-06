İstanbul’a gel yüz yüze konuşalım

Bir yandan bu sezonu Türkiye Kupası alarak kapatmanın hesaplarını yapan Beşiktaş yönetimi, bir yandan da yeni dönemin kadrosu için çalışıyor. Güçlü bir ekip oluşturmak isteyen siyahbeyazlılar, defans için düşündüğü en önemli hedeflerden biri olan Mario Hermoso için kesenin ağzını açtı.İspanyol ekibinde 4 milyon Euro kazanan 28 yaşındaki oyuncu, bu rakamdan çok fazla kayıp yaşamak istemiyor.Tecrübeli futbolcuya plan ve projeler aktarılırken kendisinin de düşünceleri dinlendi. İlk temasın olumlu geçmesi üzerine yönetim, oyuncunun menajerini arayarak İstanbul'a davet etti ve "Yüz yüze konuşalım" mesajı verdi.Deneyimli ismin, Atletico Madrid'deki sorunlar nedeniyle yeni sözleşme imzalaması mümkün görülmüyor. Ancak Hermoso'nun Avrupa'dan önemli talipleri bulunuyor.Atletico Madrid'in 2019 yazında 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Espanyol kulübünden transfer ettiği Mario Hermoso'nun sözleşmesi bu yıl bitiyor. Stoperin yanı sıra sol bekte de oynayabilen 28 yaşındaki savunmacı, bu sezon 40 maçta 3 bin 467 dakika görev yaptı ve 2 gol atıp 2 asist kaydetti.Atletico Madrid formasıyla 169 maça çıkan Mario Hermoso, bu karşılaşmalarda 10 gol-6 asistlik performans sergiledi. İspanyol stoper, 37 sarı kart, 4 kırmızı kart gördü.