Kocaeli’yi yenen Bodrum yükseliyor

Play-off yarışında olan Bodrumspor ile Kocaelispor'un mücadelesinden Ege ekibi galip çıktı. Körfez temsilcisini sahasında 3-0'lık skorla deviren Bodrum, kazanarak sıralamada yukarıya tırmandı. Daha 3. dakikadaile kilidi açan Muğla ekibi, 39. dakikadaile soyunma odasına 2 farkla gitti. Kontrolü elinde tutarak rakibinin oyuna hükmetmesine izin vermeyen yeşilbeyazlılar,Kocaelispor ise son 3 haftada aldığı 2 mağlubiyetle 55 puanda kaldı ve 6. sıraya indi.Haftaya 8. basamakta ve play-off hatının dışında başlayan22'de Dembele'nin golüyle geri düşse deekibi, 41'deve 63'teile kazandı.