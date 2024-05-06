Kocaeli’yi yenen Bodrum yükseliyor

Play-off yarışında olan Bodrumspor ile Kocaelispor'un mücadelesinden Ege ekibi galip çıktı. Körfez temsilcisini sahasında 3-0'lık skorla deviren Bodrum, kazanarak sıralamada yukarıya tırmandı. Daha 3. dakikada Kenan Özer
ile kilidi açan Muğla ekibi, 39. dakikada Samet Yalçın
ile soyunma odasına 2 farkla gitti. Kontrolü elinde tutarak rakibinin oyuna hükmetmesine izin vermeyen yeşilbeyazlılar, 66. dakikada Musah Muhammed'in golüyle skoru belirledi. Bu sonucun ardından Bodrumspor, 56 puana yükseldi ve 4. sıraya çıktı.
Kocaelispor ise son 3 haftada aldığı 2 mağlubiyetle 55 puanda kaldı ve 6. sıraya indi.
BANDIRMA POTAYA GİRDİ
Haftaya 8. basamakta ve play-off hatının dışında başlayan Bandırmaspor, sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek 7. sıraya çıktı.
22'de Dembele'nin golüyle geri düşse de Marmara
ekibi, 41'de Djitte
ve 63'te Mustafa
ile kazandı.