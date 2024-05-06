Konyaspor maçı öncesi Çağlar Söyüncü kararı!

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı devam ediyor. Fenerbahçe bugün Konyaspor'a konuk oluyor. Kritik maç öncesi İsmail Yüksek'in sezonu kapatmasından sonra oyuncunun yerine oynayacak isim Krunic olacak.

Yabancı sınırı sebebiyle Fenerbahçe'de ilk 11'deki üçüncü Türk oyuncu ise Çağlar Söyüncü olacak ve Rodrigo Becao yedek olacak. Sağ bek pozisyonu için Osayi Samuel-Mert Müldür değişikliği de aynı şekilde gündeme geldi. Fakat Osayi'nin savunma performansı önünde yer alan İrfan Can Kahveci'nin daha etkili oynamasını sağladığı için teknik heyet bu bölgede değişiklik yapmama kararı aldı.