Sakaryaspor fırsat tepti

Eyüpspor ve Göztepe'nin Süper Lig vizesi aldığı Trendyol 1. Lig'de playoff heyecanı son düzlükte... 3. sıradaki takım doğrudanın play-off finaline yükseldiği ligde 9. sıraya kadar olan takımlar, mücadelenin içerisinde yer alma savaşı veriyor. Haftaya 3. sırada başlayan Sakaryaspor, evinde kümede kalma mücadelesi veren Tuzlaspor'a 2-0 boyun eğilerek sürprize imza attı. Kritik yenilgiye rağmenİstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 57. dakikadave 90+6. dakikadakaydetti.Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdığını açıkladı.