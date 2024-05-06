Tarihi zafer

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında ALG Spor'u 21'de Eda Karataş ve 90'da Kipoyi'nin golleriyle 2-0 yenen Galatasaray Petrol Ofisi, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
Sezonu 71 puanla zirvede bitiren sarı-kırmızılıları, 69 puanla Ankara FOMGET ve 66 puanlı Fenerbahçe Petrol Ofisi takip etti. Dişi Aslanlar, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için eleme maçları oynayacak.
METİN ÜLGEN: ARTIK UYUYABİLİRİZ
Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen, yaşanan şampiyonluk sonrası mutluluğunu, "Bir yıldır uyumadık, artık gönül rahatlığıyla uyuyacağız. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Tarih yazdık.
Şimdi daha büyük görevler geliyor. O görevleri de en iyi şekilde yapıp Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz" diyerek dile getirdi.
FLORYA'DA DEV DESTEK
G.Saray kadın takımının Florya'da oynadığı karşılaşmayı İkinci Başkan Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbolcular Kerem Demirbay, Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper de izledi. Takım ardından Sivas maçına gitti.