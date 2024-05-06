Tarihi zafer

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında ALG Spor'u 21'de Eda Karataş ve 90'da Kipoyi'nin golleriyle 2-0 yenenSezonu 71 puanla zirvede bitiren sarı-kırmızılıları, 69 puanla Ankara FOMGET ve 66 puanlı Fenerbahçe Petrol Ofisi takip etti.Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen, yaşanan şampiyonluk sonrası mutluluğunu,Şimdi daha büyük görevler geliyor. O görevleri de en iyi şekilde yapıp Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz" diyerek dile getirdi.G.Saray kadın takımının Florya'da oynadığı karşılaşmayı İkinci Başkan Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbolcular Kerem Demirbay, Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper de izledi. Takım ardından Sivas maçına gitti.